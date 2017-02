'Sevilla heeft smaakmaker uit Jupiler Pro League in het vizier'

Foto: © photonews

De Spaanse subtopper Sevilla wil opnieuw in ons land komen shoppen. Het haalde enkele jaren geleden Carlos Bacca nog weg bij Club Brugge, nu wil het opnieuw een slag slaan op de Belgische markt.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Sevilla namelijk Henry Onyekuru (19) in het vizier. Het goudhaantje van KAS Eupen maakte tijdens zijn eerste seizoen op het hoogste indruk op jan en alleman en dat is ook de scouts van de Spaanse club niet ontgaan.

In januari leek Onyekuru al naar de Schotse topclub Celtic te verhuizen, maar van die transfer kwam uiteindelijk niets in huis. De aanvaller van Eupen verdween zelfs even van de aardbol, maar is inmiddels teruggekeerd én speelt zelfs al opnieuw mee.

(wellicht) Niet naar Belgische topclub

Komende zomer lijkt Henry uiteindelijk toch een stap hogerop te zetten. Ook al enkele Belgische topclub droomden van een samenwerking met de Nigeriaan, maar zij zullen wellicht achter het net vissen.