Een monsterlijke match van serieuze concurrent voor Kara: "Niet slecht hé" en "Tuurlijk zou ik niet graag terug op de bank zitten"

Foto: © photonews

Indien Frank Acheampong geen twee doelpunten gemaakt had, was Uros Spajic altijd man van de match geweest. De Serviër haalde zowel de finesse als de botte bijl boven. Verdedigend leek hij wel overal te zijn...

We hoorden kapitein en aanvaller Dzyuba bijna letterlijk om zijn moeder schreeuwen. Spajic stak hem in het begin van de match twee keer onder de zoden en daarna had hij hem gewoon in zijn achterzak steken. Een beetje lyrisch ja, maar de centrale verdediger speelde dan ook een wereldmatch. "Ik ben heel blij", lachte Spajic, die zelf ook wist dat hij een opmerkelijke prestatie had neergezet.

"Dzyuba is een heel goeie aanvaller, dat weet iedereen. Hij heeft heel veel kwaliteiten. Als je tegen zo'n man dan zo'n match kan neerzetten... Het was zeker niet slecht hé", knipoogde hij zonder valse bescheidenheid.

Niemand is sneller dan Franky. Ik heb al met veel rappe jongens gespeeld, maar nog nooit met zo iemand

Anderlecht liet de Russen veelal komen, maar zo kwam de verdediging wel onder druk te staan. "Dat was omdat we snel scoorden. Door de slechte staat van het veld wilden we ook onze snelle jongens tot hun recht laten komen. En ja, niemand is sneller dan Franky. Ik heb al met veel rappe jongens gespeeld, maar nog nooit met zo iemand."

En nu? Als Kara terugkeert? "Ik wil spelen natuurlijk. Ik ga niet zeggen dat ik blij ga zijn als ik terug op de bank ga zitten. Maar het is aan de coach om te beslissen..."