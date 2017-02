Eindelijk terug met twee goals: "Man, ik heb aan mezelf getwijfeld na mijn rode kaart"

Foto: © photonews

Uros Vitas zorgde op bezoek bij KV Kortrijk voor een erg belangrijke driepunter voor KV Mechelen met twee goals op vrije trap. Het was zijn eerste basisplaats sinds zijn dramatische wedstrijd - inclusief vroeg rood - op Stayen. "Revanche? Neen, maar ik heb wel diep gezeten eventjes." Een gesprek.

Blij als een kind was de centrale verdediger na zijn twee doelpunten in het Guldensporenstadion. En dat was niet enkel met de doelpunten of de clean sheet zelf, maar ook omdat het net in zijn eerste wedstrijd in de basis gebeurde sinds zijn rode kaart op Stayen.

Diep gezeten na die rode kaart

“Na die rode kaart heb ik diep gezeten. Dat mogen jullie gerust weten”, klonk het bij de goalgetter van dienst. “Dit was een moeilijke wedstrijd voor mij, want na STVV ben ik gaan twijfelen aan mezelf even. Ik had veel twijfels.”

“De match in Kortrijk was dus de wedstrijd waar ik moest laten zien dat het enkel een slechte match was op Stayen en niet een heel mindere periode. Dus er stond wel wat druk op, want ook al ben ik continu blijven werken aan mezelf, toch was het opletten hoe het zou lopen.”

Maar tijdens de match sloeg zijn vertrouwen helemaal om: “Toen ik die eerste scoorde, wist ik al zeker dat ik ook die tweede nog wel zou maken. Ik had zoveel vertrouwen getankt in de eerste helft en het ging enkel maar beter lopen.”

Opmerkelijk: ook na zijn eerste rode kaart dit seizoen scoorde hij de eerste wedstrijd dat hij erna speelde. “Ja, dat is een mooi toeval. Maar ik ga toch geen rode kaarten meer proberen te nemen dit seizoen”, lachte Vitas tot besluit.