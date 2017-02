Heel Gent hoopt op gala-avond tegen Tottenham

In Gent kijken ze al wekenlang uit naar de komst van Tottenham in de 16e finales van de Europa League. Alleen werd het belang van de wedstrijd door de play-off 1-perikelen wat ondergeschikt. Toch verwachten we spektakel vanavond.

Vanhaezebrouck stak zijn ambitie alvast niet onder stoelen of banken op de persconferentie van gisteren. "Wij zijn Gent, wij zijn van niemand bang", luidde het. "Als we gefocust zijn en geen individuele fouten maken, zullen we niet weggespeeld worden."

Ook Renato Neto kijkt uit naar de wedstrijd. Het is een grote kans om onszelf te tonen. Om te tonen dat we kwaliteit hebben. We kijken ernaar uit om tegen die jongens te spelen, ze spelen niet voor niets in de beste competitie."

Selectie Gent

Bij Tottenham werd verwacht dat Pochettino zou roteren, maar zijn uitspraken gisteren zorgden voor wat onzekerheid bij de Engelse journalisten. Wellicht start hij met één van zijn sterkst mogelijke opstellingen, al bleven Rose, Lamela en Vertonghen geblesseerd in Londen.

