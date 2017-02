Waasland-Beveren publiceert opmerkelijk filmpje over fouten van scheidsrechter Boucaut

Foto: © Photonews

Waasland-Beveren bleef afgelopen weekend, na de wedstrijd tegen Standard, troosteloos achter met nul punten. Tijdens die wedstrijd speelde scheidsrechter Alexandre Boucaut een hoofdrol.

Boucaut stuurde Ibrahima Conté met een wel erg lichte tweede gele kaart naar de kleedkamer, terwijl Ibrahima Seck in de absolute slotfase tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen liep. De middenvelder mist daardoor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Moeskroen.

Bij Waasland-Beveren beslisten ze om Boucaut te wraken. Omdat ze op de Freethiel ondervinden dat het als 'kleine' club niet eenvoudig is om een oproep te doen, staven ze hun actie met een filmpje. In onderstaande video worden de fouten van Boucaut op een rijtje gezet. Opmerkelijk, maar een teken dat het Waasland-Beveren menens is.