Wat is er aan de hand met Refaelov? "De beste Rafa komt wel terug, hij kan zijn kwaliteit onmogelijk kwijt zijn"

Foto: © Photonews

Club Brugge verloor twee van zijn laatste drie wedstrijden en wat opvalt, is dat Lior Refaelov achter zijn beste vorm aanholt. De Israëli is normaliter één van de spelbepalende figuren bij blauw-zwart, maar slaagt er niet in om zijn ploeg te laten draaien.

“Als je terugkeert na een blessure heb je vanzelfsprekend tijd nodig. Pas op: sommige spelers staan er onmiddellijk na een blessure, maar onvermijdelijk volgt er na enkele weken toch een terugval”, vertelt blauw-zwart boegbeeld Franky Van der Elst in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"De beste Refaelov komt wel terug, hoor. De enige vraag is: wanneer?" - Franky Van der Elst

“Bij Rafa duurt het nu allemaal wat langer. Hij is nog op zoek naar zijn beste niveau. Of ze zich daar bij Club Brugge zorgen over moeten maken? Neen, dat denk ik niet. De beste Refaelov komt wel terug, hoor. De enige vraag is: wanneer?”

Van der Elst komt quasi meteen zelf met het antwoord op de proppen. “Ik denk dat Refaelov op de play-offs moet mikken. Hij heeft nu nog enkele wedstrijden en een korte stage om zich klaar te stomen voor die tien finales die er zitten aan te komen. Het is moeilijk – of zelfs niet –te voorspellen wanneer Rafa zijn beste vorm opnieuw beet zal hebben. Maar één ding weet ik zeker: hij kan zijn kwaliteit onmogelijk kwijt zijn.”

"Refaelov is niet versleten. Geef hem gewoon wat tijd en vertrouwen" - Franky Van der Elst

“Refaelov is dertig, het is niet dat hij 34 of 35 is en daarbovenop nog eens versleten is, hé. Neen, het is zeker en vast nog niet voorbij voor die jongen. Ik zou zeggen: geef hem gewoon wat tijd en vertrouwen. Hij is er niet bij gebaat om nu op de bank terecht te komen. Het heeft geen zin om hem langs de kant te laten”, besluit Van der Elst.

Ook Michel Preud’homme gelooft nog steeds in Refaelov. “Lior neemt altijd alle verantwoordelijkheid van de ploeg op zich. Logisch gezien zijn ervaring. Maar hij moet het rustig aan doen”, aldus de trainer van Club Brugge.