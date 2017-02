Win de MiTAC lanceert MiVia™ Essential 350 én ga gezonder leven

De MiTAC lanceert MiVia™ Essential 350 is 's werelds eerste activiteitspolsband met ingebouwde ECG-sensor, innovatieve NASA EMD technologie en ademhalingtraining. En u kan die winnen. Hoe? Dat leggen wij haarfijn voor u uit!

De MiVia Essential 350 is ’s werelds eerste activiteitspolsband die gebruikmaakt van een ingebouwde ECG-sensor met NASA EMD-technologie voor het nauwkeurig meten van de hartslag. De Essential is niet zomaar een activiteitstracker: dankzij de ECG-monitor hebben gebruikers toegang tot Health & Body Index data en kunnen zij hun gezondheid verbeteren met een unieke ademhalingtraining-functie, waardoor de Essential 350 het uitgelezen apparaat is om een gezonder en gebalanceerder leven te realiseren.

De unieke Breath Training functie van de activiteitspolsband helpt gebruikers bij het ontwikkelen van een diepere ademhalingstechniek. In de MiVia-app kunnen gebruikers werken met drie trainingsniveaus en krijgen ze bovendien begeleiding. "Onze levensstijl kan aan gewoontes onderhevig zijn," stelt Harold Cobben , Sales Director bij MiTAC.

"Met de mogelijkheid om de hartslag nauwkeurig te bewaken en met gedetailleerde informatie over de gezondheid en het lichaam kunnen mensen inzicht krijgen in hun gewoontes en ze veranderen. De toegevoegde waarde van de Essential 350 is dat het niet alleen de persoonlijke lichaamsgegevens laat zien, maar ook een hulpmiddel biedt om ze te verbeteren met de Breath Training functie. Het lijkt misschien eenvoudig om dieper te ademhalen, maar het is een belangrijke component voor het verbeteren van het algehele welzijn, samen met nog veel meer aspecten, zoals lichaamsbeweging en een gezonde voeding."

De MiVia Essential 350 zal vanaf februari beschikbaar vanaf €119. De MiVia Essential app is gratis en compatibel met iPhone iOS 8 en 9, Android 5 en 6. Kijk voor meer informatie over de MiVia Essential polsband en app op de websitehttp://www.mivia.com/nl-be/ - Of u kan er eentje winnen via ons? Bekijk hier hoe!

Belangrijkste eigenschappen van de MiVia Essential™ 350:

Unieke activiteitspolsband met ingebouwde ECG-sensor – Een korte meting van twee tot tien seconden op de ECG-sensor met NASA EMD Technologie levert een veel nauwkeuriger hartslagmeting op dan bij een optische hartslagmeter. Het regelmatig monitoren van de hartslag helpt mensen om bewuster met hun leefstijl en algehele gezondheid bezig te zijn. Health & Body Index – Wanneer gebruikers de ECG-sensor gedurende 30 seconden tot twee minuten gebruiken, hebben zij de beschikking over volledige analytics met ANS (werkelijke) leeftijd, lichaamsenergie en stressniveaus. Kennis van deze feiten helpt bij het realiseren van een gebalanceerder leven en het verbeteren van het algehele welzijn. Ademhalingstraining – Met de MiVia app hebben gebruikers de beschikking over drie niveaus van ademhalingstraining, voor het verbeteren van hun ANS-leeftijd, het verhogen van hun energieniveau, het verminderen van stress en het verbeteren van hun slaap. Activiteits-tracker – Tel stappen, track activiteit en analyseer slaap; altijd en overal. Iedere stap is een stap dichterbij een gezonder en gebalanceerd leven. Gebruikers zouden moeten streven naar 10k stappen per dag en een gezonde acht uur slaap per nacht om hun lichamelijke gesteldheid te zien verbeteren. Running/Activity Minuten – Zodra de polsband meer dan 1,8 stappen per seconde meet, gaat de Essential 350 ze tellen als Activity Minutes. Iedere Activity Minute helpt bij het reduceren van het stressniveau, het verhogen van het energieniveau, het verlagen van de hartslag en het verbeteren van het algehele welzijn over de langere termijn. Slaap-tracking - De MiVia Essential houdt de duur en de kwaliteit van de slaap van de gebruiker bij in een slaapdagboek op de MiVia app. Door zich bewuster te worden van slaappatronen, kunnen gebruikers hun slaaptijd verbeteren en, nog belangrijker, hun algehele welzijn verhogen.

