Zenit-coach ziet belangrijke reden voor niet-vertrek van Lombaerts, maar is ook duidelijk over diens toekomst

Foto: © Photonews

Een hele maand januari leek er een transfer voor Nicolas Lombaerts in de maak. Maar uiteindelijk draaide de interesse van enkele (Belgische) clubs op niets uit en bleef onze landgenoot dus bij Zenit Sint-Petersburg.

Zenit-coach Mircea Lucescu kwam woensdag nog eens terug op de wintersoap. “Nico zal nu wel in juni vertrekken. Dat hij hier nog altijd zit, is vooral de schuld van zijn manager. Die liet alle onderhandelingen altijd aanslepen en praatte zoveel in de pers, waardoor een akkoord vinden steeds moeilijker werd. Ongelofelijk. Daardoor had Zenit ook nooit de tijd om een valabele vervanger te vinden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Neem vorige zomer: waarom moesten wij Lombaerts nog op de laatste dag van de transfermarkt laten gaan? Als er dan iets met Criscito gebeurde, hadden we geen linksvoetige verdediger meer”, benadrukt Lucescu.

De oude Nicolas

“Kijk, Lombaerts blijft een erg goeie speler, maar zijn wens om te vertrekken zorgt ervoor dat hij mentaal soms lijdt en dat zie je in zijn spel. Nu de transfermarkt gesloten is, hoop ik dat we snel weer de oude Nicolas te zien krijgen. Dat zou goed zijn voor ons en voor de Belgische nationale ploeg.”