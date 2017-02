Anderlecht wint de topper bij Gent

Foto: © Louis Evrard

KAA Gent en Anderlecht speelden in Oostakker een erg belangrijk duel met oog op de topplaatsen in de Super League. Het was uiteindelijk paars-wit dat aan het langste eind trok.

Standard won eerder op de avond al van Genk en kon zo uitkijken naar het resultaat in Gent - Anderlecht. De Buffalo's trokken in Oostakker meteen van wal, maar aan de rust was het nog steeds 0-0.

Na de koffie waren de beste kansen misschien wel voor de thuisploeg, maar halfweg de tweede periode kwamen de bezoekers wel op voorsprong.

Gent probeerde nog, maar kon niet meer scoren. Paars-wit springt zo over de Buffalo's naar de tweede plaats in de stand, op drie punten van Standard - dat ook nog een match tegoed heeft.