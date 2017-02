De marktwaarde van Meunier blijft maar stijgen: De evolutie doorheen de jaren

Thomas Meunier was dinsdagavond een van de grote redenen dat Paris Saint-Germain de vloer aanveegde met Barcelona, onder andere door een knappe assist. Het lijkt wel of de Belgische rechtsback alleen maar vooruitgang maakt in zijn carrière zonder echte uitzonderingen. Toch een opmerkelijke evolutie.

In België kennen we Thomas Meunier al als een ware topper, ook in Frankrijk heeft hij zich op korte tijd in de kijker gespeeld. Dit zeiden de Franse media over zijn prestatie tegen Barcelona:

“Vanavond viel hij vooral op met zijn kaviaarassist voor Edinson Cavani bij de 4-0. Het orgelpunt van een hoogstaande prestatie." (So Foot)

"De Belg leverde defensief een erg solide prestatie af. Op offensief vlak dweilde hij onvermoeibaar zijn rechterflank af." (Le Parisien)

Het ene succes na het andere

Meunier begon aan zijn carrière in 2008 bij Virton in tweede en derde klasse. In 2011 versierde hij de transfer die hem echt zou lanceren als één van de sterkhouders bij Club Brugge. Sinds dit seizoen speelt hij in de Franse hoofdstad bij PSG, waar hij Serge Aurier overtrof voor een basisplaats op rechtsback. In november 2013 werd Meunier voor de eerste keer Rode Duivel.

​

Factoren die zijn waarde omhoog dreven waren het Belgisch kampioenschap en de bekerwinst met Club Brugge. Op het EK in Frankrijk liet hij zich ook positief opmerken en werd hij echt een volwaardige Rode Duivel.

Het enige dipje in de grafiek was er eigenlijk geen. De afkoopsom in het contract van de Luxemburger bedroeg zes miljoen euro, maar Paris Saint-Germain legde - dankzij enkele contractuele details - zeven miljoen euro op tafel. Dat komt er dus op neer dat de marktwaarde van Thomas Meunier in zijn professionele carrière nooit gedaald is en maar bleef stijgen. Momenteel wordt de waarde van verdediger op 7,5 miljoen euro geschat.

De assist van Meunier voor de 4-0 van Cavani:

Paris Saint Germain vs FC @FCBarcelona_es 4-0 Goal Edinson Cavani Champions League 2017/2018 pic.twitter.com/4i3pFvVlKN — Cracks PE (@pe_cracks) 14 februari 2017