De pronostiek van... Jens Cools: "Winnen in Moeskroen en het is over" en "Ik ben altijd Anderlecht gezind geweest dus..."

Foto: © photonews

Net als vorig seizoen pakt Voetbalkrant.com uit met een pronostiek van de speeldag. Elke week neemt een smaakmaker van de Jupiler Pro League het op tegen onze redactie met maar één doel: beter doen dan de 6 op 8 die Laszlo Köteles vorig seizoen neerzette. Vandaag: Jens Cools

Vrijdagavond gaat Club Brugge op bezoek bij zijn ex-club Westerlo. "In het verleden hebben we nooit veel geraapt tegen ons zwarte beest. Ik verwacht dus dat Club zijn nederlaag van vorige week rechtzet, ondanks de sterke thuisreputatie die Westerlo opbouwde.

Zaterdag gaat Cools Met Waasland-Beveren op bezoek bij Moeskroen. "Als we niet verliezen doen we een goede zaak. Bij winst is het over", aldus de middenvelder. "We beschikken over de spelers om onze kansen daar uit te buiten. Dat lieten we in Eupen zien."

Op zondag staan nog drie aantrekkelijke affiches op het menu. "Ik vrees dat het voor Gent toch weer net niet lukt. Hoewel ze vertrouwen tankten, zal Standard zich vastgrijpen aan zijn laatste strohalm. En verder hoop ik dat Anderlecht de volle buit pakt. Ik ben altijd wel paars-wit gezind geweest." (lacht)

Jens Cools versus Voetbalkrant.com

Speeldag 27 Jens Cools Voetbalkrant.com Westerlo - Club Brugge 2 2 KV Mechelen - Lokeren 1 1 Moeksroen - W-Beveren 2 X Eupen - KV Kortrijk X 1 Zulte Waregem - STVV 1 1 Standard - AA Gent X X KV Oostende - Anderlecht 2 X KRC Genk - Charleroi 1 1

Klassement

Thomas Foket, Birger Verstraete en Michiel Jonckheere 6/8

Siebe Blondelle en Siebe Schrijvers 5/8

Mats Rits*, Brecht Dejaegere, Zinho Gano, Pieter Gerkens, Timothy Derijck, Stef Peeters, David Hubert, Laurens Paulussen en ​Killian Overmeire 4/8

Bryan Heynen, Guus Hupperts, Guy Dufour, Nicolas Rommens, Leandro Trossard, Tom De Sutter en Hendrik Van Crombrugge 3/8

Olivier Myny, Maxime Annys 2/8

* Mats Rits voorspelde op speeldag 17 een zege van Standard op het veld van Charleroi. Die wedstrijd werd gestaakt bij een voorsprong van Standard en in afwachting van het definitieve resultaat krijgt Rits 1 punt voor die wedstrijd.