Praet had pijnlijke vaststelling: "In België was er een tactische bespreking van 15 minuten..."

Dennis Praet was één van de toptransfers van afgelopen zomer. Maar een overgang naar Italië verteer je blijkbaar niet onmiddellijk. De middenvelder heeft zich nu echter in de basis geknokt.

De 22-jarige voormalige Gouden Schoen kreeg zijn basisplaats echter niet cadeau. "Ik had hier meteen begrepen dat ik nog veel verbeteringsmarge had", zegt Praet in La Gazzetta dello Sport. "Het was moeilijk. Het Belgische voetbal verschilt veel van het Italiaanse. Onder coach Marco Giampaolo heb ik begrepen hoe complex deze sport is. In België was er wekelijks een tactische bespreking van 15 minuten, met een video, waarbij je enkel de tegenstander bekijkt."

Maar in Italië is tactiek verheven tot een kunst. "Hier is alles geprogrammeerd. Elke beweging wordt afgestemd op die van je ploegmaats. Ik ben naar hier gekomen om te groeien. Ik wist dat ik zou verbeteren, maar ik wist ook dat ik tijd nodig had."