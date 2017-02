Dit is de man die OHL wil opkopen... en hij heeft ook al een NBA-team

Foto: © Voetbalkrant.com

Het is al een tijdje bekend dat er Chinese interesse is voor 1B-club OH Leuven. Tot nu toe wisten we echter niet wie daarachter zat. Nu wel, want De Tijd wet dat het om de Chinese zakenman Jiang Lizhang gaat.

OH Leuven liet zelf uitlekken dat er een princiepsakkoord is over een verkoop met de Chinese groep Shanghai Naisi Investment Management Center. De Tijd weet dat die in realiteit een schermvennootschap voor de Chinese zakenman Jiang Lizhang is, dat wordt bevestigd door bronnen bij OHL. Lizhang laat zich in de onderhandelingen begeleiden door het advocatenkantoor De Wolf Axten, dat een kantoor in Shanghai heeft.

OHL zou de derde investering zijn van Lizhang in de sportwereld. Nadat hij eerder al eigenaar werd van de Spaanse voetbalclub Granada CF uit La Liga, kocht Lizhang vorig jaar een aandeel van 5 procent in de Minnesota Timberwolves uit de Amerikaanse basketprofliga NBA.

De waarde van die franchise is in de Amerikaanse pers geschat op 1 miljard dollar, waardoor er in de VS wordt vanuit gegaan dat Lizhang minstens 50 miljoen op tafel legde voor de deal. Hij is de allereerste Chinese co-eigenaar uit de geschiedenis van de NBA.