Engelse pers niet mals voor Tottenham en onder de indruk van AA Gent (en dan vooral Esiti)

Foto: © photonews

Tottenham zit in het sukkelstraatje. Na de 1-0 nederlaag tegen AA Gent in de Europa League waren de Engelse kranten dan ook niet mals voor de Spurs.

"Als dit het grote antwoord was van Tottenham na de pijnlijke nederlaag tegen Liverpool, heeft coach Mauricio Pochettino veel kopzorgen. Een team dat prat gaat op een agressieve aanpak is de weg kwijt", schrijft The Guardian. "Voor Gent voelt deze overwinning historisch aan. Tot aan de rust creëerde het de beste kansen, met Saief als lastpost op de linkerflank, Foket even vervelend op de rechterkant en Milicevic die voor pit zorgde voorin. Man-mountain Anderson Esiti beet zich vast in alles wat bewoog en Perbet zorgde als centrale aanvaller voor de afwerking."

Gent overklaste Tottenham in energie, snelheid en motivatie.

Nachtmerrie

"De troepen van Mauricio Pochettino beleven een Europese nachtmerrie. Na de uitschakeling in de Champions League, leek de Europa League een competitie die ze konden winnen. Maar de Spurs moeten nu strijden voor een plekje bij de laatste zestien, nadat Perbet Gent het voordeel schonk. Misschien moet Tottenham zich nu maar focussen op de competitie", houdt de The Telegraph het sereen. "Pochettino had gehoopt dat een sterke opstelling tegen Gent zou worden beloond met de broodnodige overwinning na een zware week, maar zijn gok mislukte. Tottenham was slap en mocht blij zijn dat het niet meer schade opliep dan het ene doelpunt van Perbet", was The Times strenger.

"Tottenham moet wakker worden. Vijf dagen nadat ze hun titelkansen verspeelden tegen Liverpool, riskeren ze ook uit de Europa League te verdwijnen. Gent overklaste Tottenham in energie, snelheid en motivatie, precies de kwaliteiten waar de Spurs in uitblinken. Tottenham leek moe en uitgeblust", oordeelde The Independent.