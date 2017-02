Beerschot-Wilrijk-voorzitter kon ogen niet geloven: "Dat stoort me dan toch"

Het gaat Beerschot-Wilrijk allemaal voor de wind. De Ratten freewheelen door de eerste amateurreeks en maken zich al - voorzichtig - op voor volgend seizoen in 1B. Voorzitter Eric Roef is uiteraard trots, maar kan zich toch nog storen aan bepaalde zaken...

Vorige week werd er 'slechts' gelijkgespeeld in Geel. "De winstreeks van de voorbije maanden was en is fenomenaal, ongezien en uniek. Daarom was ik toch een beetje ontstemd dat na het 1-1-gelijkspel in Geel in sommige media de vraag opborrelde of KFCO Beerschot Wilrijk nu plots in een dipje zit. Man, man, man... van onze laatste dertien competitiematchen wonnen we er twaalf en speelden we één keer gelijk. Sorry, maar dan storen dergelijke dipje-insinuaties me eerlijk gezegd toch, hoor", zegt Roef op de webstek van de club.

Roef blijft wel voorzichtig. "We kunnen alleen maar trots zijn op die reeks... en hopen dat we die voorsprong in het vervolg van de competitie eventueel nog kunnen uitbreiden. Momenteel ziet het er naar uit dat we freewheelend door de Super Amateur Liga wandelen, maar we hebben nog niks tastbaars in handen hé. De prijzen worden in onze reeks maar uitgedeeld na de eindronde. Daarom dat we met zo'n veilig mogelijke buffer aan die play-offs willen beginnen. Laat ons die succeslijn dus nog maar eventjes doortrekken."