Acheampong zonder valse bescheidenheid: "Ik zit zelfs nog ver van mijn beste niveau" en "De wereld moet weten wat ik kan"

Frank Acheampong scoorde twee pareltjes van goals tegen Zenit St.-Petersburg. Vorig seizoen verdiende hij al de naam 'Mister Europe', maar dit seizoen stond hij nog droog. Daar maakte hij met klasse komaf mee.

Acheampong stond er direct, al had hij een hele poos niet meer in de basis gestaan. "Ik voel me schitterend", lachte hij. "Het is fantastisch voor de fans dat we dit konden neerzetten. Dit geeft moed voor de komende maanden, waarin we nog veel belangrijke matchen spelen. Mijn twee goals? Dat is normaal, daarvoor sta ik er."

En toch denkt Acheampong niet er al te zijn. "Ik kan nog beter. Ik zit nog ver van mijn beste niveau. Vooral qua uithouding moet het allemaal nog beter. Of ik daarom gewisseld werd? Nee, ik sukkelde een poosje met een blessure (knie) en we wilden geen risico nemen."

Acheampong moest het lang op de linksachter doen omdat Ivan Obradovic nog niet beschikbaar was. "Het was lang geleden dat ik nog eens op mijn positie mocht spelen. Maar als ik die kans krijg, moet ik de wereld laten weten wat ik kan."