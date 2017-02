Vanhaezebrouck: "De match tegen Standard is moeilijker dan die tegen Tottenham"

Nu Gent Europees nog eens getoverd heeft, mag het ook in de competitie een beetje meer zijn. Dat beseft ook Hein Vanhaezebrouck, die met zijn team dit weekend naar Standard trekt. En ja, de Vurige Stede blijft toch maar een rare verplaatsing.

Want Gent heeft play-off 1 helemaal nog niet in handen. "Onze wedstrijd tegen Standard is de eerste van vier heel belangrijke wedstrijden waarin we genoeg punten moeten pakken om Play Off 1 te halen. We staan op scherp", zegt Vanhaezebrouck op de clubsite.

"We hebben nog wat marge, maar we moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk punten pakken. De wedstrijd in Luik is in zekere zin een moeilijker wedstrijd dan de match tegen Tottenham. Wanneer je in de Europa League tegen zo een topper uit de Premier League speelt dan heb je niets te verliezen. De druk van het resultaat is er niet. Tegen Standard moeten we een resultaat behalen. Het is een zeer groot verschil."