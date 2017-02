Het zit Westerlo wéér niet mee: "Mocht het alsnog slecht aflopen, zou dat een grote ontgoocheling zijn"

Voor KVC Westerlo duurde de wedstrijd voor de tweede opeenvolgen week iets te lang. Tegen Club Brugge was de ploeg van Jacky Mathijssen - net als tegen Sporting Charleroi- op weg naar een stuntzege, maar in de slotfase gaf Westel alles uit handen.

“Dit is frustrerend voor iedereen die Westerlo een warm hart toedraagt”, aldus Koen Van Langendonck. “In de eerste helft hadden we de wedstrijd onder controle. We kwamen er enkele keren goed uit, kwamen op voorsprong, maar lieten na om op de counter de 2-0 te maken. We misten op dat moment een tikkeltje geluk.”

In de tweede helft moest Westerlo zich alsnog gewonnen geven. “Na de rust kwam Club met een ander gelaat uit de kleedkamer. Dan zie je dat zo'n ploeg over veel kwaliteit beschikt, ook de invallers. Wij moesten het hebben van ons blok en speculeerden op de counter. We hadden een ideaal scenario in gedachten, maar uiteindelijk liep het heel anders uit.”

Stressen tot de laatste speeldag

“We moeten ons optrekken aan het goede en dat in de komende weken aan puntengewin koppelen. Dat het stressen tot de laatste speeldag zal zijn? Tja… Dat wist ik enkele weken geleden al.”

“Vorig jaar kantelde het in ons voordeel, maar we zijn ons ervan bewust hoe snel het kan keren. Mocht het alsnog slecht aflopen (degradatie, nvdr.), dan zou dat een grote ontgoocheling zijn”, besluit Van Langendonck.