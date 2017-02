De Witte geeft Nederlanders raad om ook competitieformule te veranderen houdt stevig pleidooi voor Be-Ne-Liga

Foto: © photonews

Ivan De Witte loopt al jaren het idee van een Belgisch-Nederlandse competitie te verdedigen. Maar voorlopig predikt hij in de woestijn. Bij onze Nederlandse buren zijn ze echter nieuwsgierig naar het idee erachter.

De Witte laat in Voetbal International ook niets aan de verbeelding over. "Als we niks doen, gaan we eraan", stelt hij duidelijk. "Een BeNe-liga heeft zin. Daar zou ik me hard voor durven maken. In tegenstelling tot een Atlantic League. Dat idee is pure flauwekul."

Het idee rijpt al decennia, maar het werd in het verleden telkens afgeschoten. "Toen was er niet veel appetijt in Nederland. Alleen PSV was voor. Maar langzaam worden de geesten rijper. Door de toestand van het voetbal en de moeilijkheden om nog wat te bereiken in Europa, zal de redelijkheid toenemen."

Ik zou het een goede zaak vinden een BeNe-liga op een termijn van vijf jaar op z'n minst te proberen

"Er komt een enorme discussie op ons af: de grote jongens praten nu over een Super League. Straks zullen Nederland en België sowieso in een soort tweede klasse spelen. Beter zou er daarom een hand-in-hand-verzet kunnen komen. Ik zou het een goede zaak vinden een BeNe-liga op een termijn van vijf jaar op z'n minst te proberen."

De Witte, die in België het competitiesysteem begeesterde, raadt Nederland aan daar ook eens over na te denken. "Ik ben er verbaasd over dat België hoger staat op de Europese ranglijst en in een kleinere markt hetzelfde bedrag aan tv-gelden ophaalt. Ik denk dat Nederland een sleeping beauty is geweest, die nu heel snel moet worden wakker gekust."