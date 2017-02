Vermiste Antwerp-fan Jens Geeraerts is terecht na succesvolle zoekactie

Foto: © Voetbalkrant.com

Jens Geeraerts was sinds dinsdagmiddag vermist, maar is intussen terecht. De fan van Antwerp - en familie van Carl Geeraerts, voormalig Antwerp-manager - was nooit op zijn werk toegekomen, familie en vrienden hielden een zoekactie. Met succes.

De 23-jarige Jens Geeraerts is gisterenavond levend en wel teruggevonden. Dat hebben zijn vrienden aan ATV laten weten. De jonge Antwerp-fan was sinds dinsdagnacht vermist. Familie en vrienden waren erg ongerust omdat het niet de gewoonte is van de twintiger om zo lang niets van zich te laten horen.

Vrienden zetten donderdagavond nog een zoekactie op. Wat later kregen ze dus goed nieuws te horen: Jens is terecht en alles is in orde met hem. Hij is herenigd met zijn vader. Waar hij de voorbije dagen verbleven heeft, is op dit moment nog onduidelijk.