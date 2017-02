Titelstrijd in 1B ligt weer open: Lierse verliest punten tegen hekkensluiter Lommel

Foto: © photonews

Lierse heeft een heel slechte zaak gedaan in de titelstrijd in 1B. Na de knappe overwinning tegen Antwerp van vorige week, verloren de Pallieters vrijdagavond tegen rode lantaarn Lommel.

Benson trapte al vroeg in de wedstrijd een bal staalhard tegen de deklat, de toon voor de match was dus meteen gezet. Lierse kwam dan ook op voorsprong door een own goal van Lenaerts in de 25e minuut. Door die voorsprong ging Lierse achterover leunen en dat kwam hen nog duur te staan.

Na de rust was het overwicht voor de thuisploeg, in minuut 63 maakte Corstjens de verdiende gelijkmaker toen hij met het hoofd aan het einde van een hoekschop zat. Lierse had uiteindelijk zelfs geluk dat het maar één puntje verloor, want de Limburgers zagen een penalty door de neus geboord en een schot van Scheelen belandde nog op de paal. Eindstand: 1-1.

Als Antwerp morgen wint op Roeselare, komen ze op een gedeelde eerste plaats met Lierse. Lommel blijft laatste met vijf punten.