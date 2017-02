Gent smeert Tottenham tweede nederlaag op rij aan: "Geen kwestie van vertrouwen"

Tottenham-coach Mauricio Pochettino verwachtte een reactie van zijn spelers na de 2-0 nederlaag op het veld van Liverpool afgelopen weekend. Maar ook tegen Gent lukte het voor de Spurs niet om te overtuigen.

Tottenham ging met 1-0 onderuit in de Ghelamco Arena. "Dit was niet onze beste prestatie", reageerde Mauricio Pochettino achteraf. "We probeerden wel en hebben gevochten, maar het was een mindere wedstrijd van ons. In de tweede helft liep het beter en kregen we drie grote kansen. We maakten ze niet af en verloren."

"Gent heeft in Europa al vaker getoond thuis een sterke ploeg te zijn"

"Gent was super gemotiveerd om tegen ons te spelen, dus het was een moeilijke match. Gent heeft in Europa al vaker getoond thuis een sterke ploeg te zijn. Maar dat is voetbal. Ik ben zeker niet bezorgd om het resultaat. Nu moeten we naar de terugwedstrijd om Wembley toewerken."

Scoren lukt de laatste weken iets moeilijker voor de Spurs, maar de Argentijn maakt zich geen zorgen. "Dit is geen kwestie van vertrouwen", aldus Pochettino. "Ik hoop dat we zondag tegen Fulham die negatieve periode kunnen doorbreken", klinkt het strijdvaardig.