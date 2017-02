Lombaerts heel ontgoocheld: "Drie maanden om afscheid te nemen" en "Anderlecht was veel beter"

Foto: © photonews

Nicolas Lombaerts liep er maar triestig bij na de match. "Willen jullie me spreken? Waarom? Alé, vooruit dan...", haalde hij de schouders op. Een man die tien jaar gelukkig was in Rusland dreigt nu in mineur te vertrekken.

De match mocht hij negentig minuten lang vanop de bank bekijken. "Het was niet goed hé. Anderlecht was veel beter. Ja, misschien heeft het wel iets te maken met die winterstop, maar toch... Elke speler van Anderlecht heeft ook individueel zijn match gespeeld. Bij ons was er geen kwaliteit."

Maar opgeven doet hij niet, al lijkt het allemaal niet meer van harte. "In Rusland is alles mogelijk. Het zal daar volgende week tussen de -5 en -10 zijn, dat is voor geen enkele ploeg makkelijk. Maar het zal wel veel beter moeten. Wij hadden dan misschien wel het balbezit, maar zij hadden alle goeie kansen."

En dan over zijn vertrek. "Of ik nog van de bank ga komen? Volgende week spelen? Pff, ik weet het niet. Blijkbaar praten we te veel met de pers. Ik zwijg nochtans al een hele tijd. Voor mij zijn het nog drie maanden om aan iedereen 'au revoir' te zeggen..."