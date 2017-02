Perfecte dag op zijn verjaardag: "Scoren in Zenit en de klus is geklaard"

Olivier Deschacht vierde zijn verjaardag in stijl. De verdediger mocht voor het eerst sinds 6 november nog eens starten bij Anderlecht. En het moet gezegd: het was niet slecht.

Deschacht speelde samen met Spajic een sterke wedstrijd. Verdedigend stond het goed bij Anderelcht. "Dat we de nul konden houden, was zo belangrijk. Europees is dat het belangrijkse. Als we nu ook nog scoren in Zenit is de klus zo goed als geklaard", zei Deschacht.

Maar het hele team verdiende lof, zeker omdat de samenstelling niet echt bol stond van de automatismen. "Dit was collectief een bijna perfecte dag. Ondanks de vele wissels bij ons, met spelers die weinig gespeeld hebben, stond er toch een ploeg. Dat Zenit Acheampong niet leek te kennen? Ik denk het wel, ze konden hem gewoon niet afstoppen."

Deschacht kreeg ook een daverend applaus van het publiek na de match. De routinier blijkt in zijn nadagen aan populariteit te winnen...