Gent verraste Tottenham duidelijk: "Eric Dier schrok van ons fysieke spel"

Tottenham werd in Gent bij wijlen overpowered door een gretiger en sterker AA Gent. Dat merkte ook Eric Dier, die dat aan zijn vriend Renato Neto toevertrouwde.

"Ik heb lange tijd met hem staan praten na de wedstrijd", gaf de Braziliaanse middenvelder na de wedstrijd aan. "Of hij onder de indruk was? Toch een beetje. Hij zei: 'jullie spelen wel fysiek, you kick a lot.'"

"Ik dacht dat ze dat gewend waren, in Engeland, maar misschien deden wij nog net iets meer dan ginds", lachte Neto. "Hij zei ook dat het team goed gespeeld had. Ik denk niet dat hij zich hieraan verwacht had."

100% fit

Het bankzitterstatuut van Neto was, naast het spelbeeld, de grootste verrassing donderdagavond. Hij mocht immers de dag voordien wel aanschuiven op de persconferentie. "Of ik geblesseerd was? Neen, ik ben honderd procent fit, het was een keuze van de coach", aldus Neto achteraf. "Ik ben écht blij met de overwinning en hoe mijn ploegmaats gepresteerd hebben."