Weiler haalt zijn gelijk: "Iedereen die in de basis stond, verdiende dat"

Foto: © photonews

René Weiler had een tevreden lach op zijn gezicht gisterenavond. Ook hij besefte dat hij veel kritiek ging krijgen indien het met de vele wijzigingen slecht afliep tegen Zenit. Maar in plaats daarvan triomfeerde hij.

Weiler liet zeven andere spelers starten, maar dat was volgens hem niet roteren om te roteren. "Iedereen die in de basis stond, verdiende dat op basis van hun prestaties. Dat hebben ze ook bewezen. We waren hongerig en agressief op het moment dat het moest", zei Weiler. "Ik deed geen toegevingen."

De Zwitser kon wel smaken wat zijn ploeg op het veld legde. Ze maakten gebruik van de sterkte van Zenit om snel te kunnen counteren. "We hebben de hele match goed aangepakt. We hebben heel wat kansen gecreëerd en weinig weggegeven. Maar het belangrijkste is dat het team de voorbije maanden serieuze progressie heeft gemaakt."