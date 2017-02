Standard maakt indruk tegen Genk en blijft sowieso leider

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van Standard hebben een nieuwe stap gezet richting titel. Thuis tegen de KRC Genk Ladies hadden ze aan een helft genoeg om het verschil te maken.

De KRC Genk Ladies lijken op een vierde plaats te gaan eindigen in het klassement, maar wilden toch nog een paar keer stunten tegen teams uit de top-3. Voor de Rouchettes was enkel een thuisoverwinning voldoende in de strijd om de titel.

Standard moest het zien te rooien zonder Julie Biesmans, die deze week onder het mes ging aan de knie. Maar ook zonder haar konden de Luikenaars erg sterk beginnen.

Aline Zeler zette haar team halfweg de eerste helft op voorsprong, daarna ging het snel. Schoenmakers prikte er twee binnen, Loos deed nog even iets terug voor de Limburgers, maar aan de rust was het al 4-1 dankzij Appermont. In de tweede helft werd niet meer gescoord.