Walter Meeuws voorspelt wie in 1B volgend seizoen in eerste klasse speelt

Foto: © photonews

Voor Antwerp-Lierse zei Walter Meeuws nog: "De winnaar speelt volgend seizoen in eerste klasse." Hij blijft bij dat standpunt nu de finale van de titelstrijd in 1B in zicht is.

Als Lierse de tweede periodetitel haalt, en daar ziet het goed naar uit, dan zullen zij en Roeselare in barragematchen uitvechten wie er promoveert naar de hoogste klasse. Voor Walter Meeuws is het duidelijk wie de promotie het meest verdient.

"Ik heb alle ploegen in 1B aan het werk gezien en Lierse heeft in mijn ogen het beste team. Zij zijn favoriet voor de promotie, ook al is Roeselare Lierses zwarte beest," aldus Meeuws in HLN. "Roeselare is geen mooie ploeg om naar te kijken, maar het is wel moeilijk om er van te winnen. En toch denk ik dat Lierse het finaal zal halen, want Lierse toonde over een heel seizoen de meeste kwaliteit."

Lierse speelde vrijdagavond tegen Lommel, zaterdag krijgt Roeselare Antwerp op bezoek.