Wat mogen we vandaag verwachten in Super League?

Foto: © Louis Evrard

Drie wedstrijden dit weekend in de Super League. Allen met een belangrijk doel. Opletten voor en uitkijken naar een aantal interessante wedstrijden, zoveel is duidelijk.

Iedereen kijkt natuurlijk uit naar de clash tussen Gent en Anderlecht in Oostakker om 20.30 uur. De mannen van Gent klopten al Tottenham, nu is het aan de vrouwelijke Buffalo's om te volgen en paars-wit te kloppen.

In de stand staan beide ploegen - samen met Standard - op een zakdoek van elkaar. Puntenverlies is dan ook nefast voor beide teams. Beide ploegen verloren in de derde speelronde al van Standard en moeten dus winnen om nog kans te maken op de titel.

Al mogen de Rouchettes zelf natuurlijk geen punten verliezen om 19.30 uur op de Académie Dreyfus in Angleur. Genk komt op bezoek en zal gretig zijn, want vorige week konden ze niet spelen. Tienen zoekt thuis tegen Heist naar zijn eerste zege van het seizoen.