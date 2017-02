Anderlecht-supporters plannen protestacties tegen het bestuur

Foto: © photonews

Anderlecht nam een zeer goeie optie op de volgende ronde van de Europa League tegen Zenit Sint-Petersburg, en mits winst op Oostende staat paars-wit gedeeld eerste met Club Brugge. Maar de fans zijn toch niet tevreden over enkele zaken en zij plannen een protestactie.

Het grootste probleem onder de supporters van Anderlecht is het transferbeleid, een andere reden is het voetbal dat de laatste jaren Anderlecht-onwaardig is. Voor de match tegen Oostende zullen de fans het stadion aan de zee tien minuten later binnengaan, gekleed in het zwart en met spandoeken tegen het bestuur.

Niet naar de zin van het bestuur

In een omzendbrief klinkt het dat de aanhang daarna volledig achter de ploeg zal staan, het ongenoegen is enkel tegen het bestuur. Ze roepen ook op om dit respectvol te laten verlopen, zonder onderlinge confrontaties tussen supporters. Als reactie heeft het bestuur van Anderlecht al gevraagd om bij de wedstrijd van zondag de meest kritische spandoeken weg te halen.