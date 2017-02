Voorzitter van KFCO Beerschot-Wilrijk over de steile opmars van de club: "Wie had dit bij de start van het project durven voorspellen?"

Foto: © photonews

Eric Roef is een trotse voorzitter. KFCO Beerschot-Wilrijk staat op de drempel van het profvoetbal na drie titels op rij. De club heeft een licentiedossier voor 1B ingediend, al kwam daar heel wat bij kijken.

"Geloof me, zo'n dossier samenstellen is een onoverzichtelijke papierwinkel en dus enorm tijdrovend. Maar het is ons gelukt en ik ben er 200% van overtuigd dat het zal goedgekeurd worden", zegt Beerschot-Wilrijk-voorzitter Eric Roef op de clubwebsite.

"Anderzijds verbaast het me dan ook weer niet dat een aantal van onze tegenstrevers in de Super Amateur Liga een dergelijk dossier niét hebben ingediend. Het administratieve werk schrikt sowieso af, terwijl onze superioriteit in de reeks bij enkelen van hen mogelijk ook voor een afhaakkeuze heeft gezorgd", weet Roef.

Onverwacht succes

Het vierde jaar van het 'nieuwe' KFCO Beerschot-Wilrijk lijkt te zullen eindigen met een vierde opeenvolgende titel. De voorzitter had niet verwacht dat het zo'n vaart zou lopen. "Ik blijf me verwonderen over het feit dat we er geslaagd zijn ons als club op te werken vanuit eerste provinciale en dat we nu op de drempel staan van 1B. Zeg me eerlijk, wie had dit bij de opstart van ons project durven voorspellen?"

"Verder ben ik trots dat de vibe aanwezig blijft. Iedereen blijft meedeinen op de successen, ons verhaal krijgt veel positieve weerklank in de media, zowel bij vriend als vijand", zegt Roef. "Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Nu niet en ook later niet."