Carrasco aan het feest bij Atlético, maar ploegmaat steelt de show met loepzuivere hattrick (mét beelden)

Atlético Madrid heeft op de 22ste speeldag in de Primera Division drie belangrijke punten gepakt op het veld van staartploeg Sporting Gijon. Yannick Carrasco scoorde in de 1-4 zege in Asturië.

Atlético Madrid neemt opnieuw wat meer afstand van Real Sociedad in de strijd om de Champions League-tickets. Door de 1-4 zege bij Sporting Gijon vergroot Atléti de kloof met Sociedad tot vier punten. Het verschil met leider Real Madrid bedraagt 'maar' vier punten, maar de Koninklijke heeft wel drie wedstrijden minder gespeeld.

In Gijon bracht Rode Duivel Yannick Carrasco de ploeg van Diego Simeone vroeg in de tweede helft 0-1 voor, maar de thuisploeg maakte snel gelijk. Het was uiteindelijk invaller Kevin Gameiro die met een loepzuivere hattrick (in amper vijf minuten!) voor de stevige 1-4 zege zorgde. Gijon blijft door de nederlaag voorlaatste.