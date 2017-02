Ghelamco schenkt klare wijn onder het motto 'We create together': "Als dit de norm wordt, ziet het er goed uit"

Het Eurostadion... Veel inkt, veel papier, maar hoe zit het nu echt in elkaar? Veel fans stelden zich die vraag. Projectontwikkelaar Ghelamco streeft naar grote transparantie en nodigde zaterdag alle supportersclubs uit om uitleg te geven, maar ook om hun ideeën over mogelijke verbetering te horen.

Workshops, brainstormsessies, gastsprekers... Ghelamco deed er alles aan om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. De bouwheer van het Eurostadion gaat er immers van uit dat het stadion er sowieso komt. De familie Gheysens, die het evenement organiseerde, blijft optimistisch over een positieve afloop.

In aanwezigheid van heel wat prominenten uit de voetbalwereld zoals Imke Courtois, Gilles De Bilde, Jan Ceulemans, Walter Baseggio, Franky Van der Elst, Vital Borkelmans..., werd het een dag waarin voor de fans veel klare wijn werd geschonken. "Dit is belangrijk voor de fans", benadrukte Baseggio.

"Het stadion is er voor de fans, zij moeten er gelukkig van worden. Ze mogen niet de indruk hebben dat ze in een kooi zitten. Kijk, ik ga veel naar Juventus kijken. Het sportieve blijft het belangrijkste, maar als je daar buiten rondloopt... De mensen zijn gewoon gelukkig, dat zie je aan hen. Dat moet een stadion teweeg brengen."

Een stadion moet mensen gelukkig maken en van wat ik gezien heb, doet dit stadion dat - Walter Baseggio

"En zoals ik het nu gezien heb, kan dat Eurostadion niet anders doen dan dat. Het is werkelijk indrukwekkend. En ik vind het fantastisch dat Ghelamco ook de mening vraagt van de fans. Want uiteindelijk zijn zij de belangrijkste gebruikers. Maar er wordt rekening gehouden met alles wat ze aanbrengen", aldus Baseggio.

In workshops van een 15-tal mensen tegelijk werd er gebrainstormd over hoe de beleving in het stadion nog beter kan. "Het ziet er fantastisch uit", kon ook Tim Smolders zijn bewondering niet verbergen. "Er is aan veel dingen gedacht waar wij nog niet aan dachten. Als dit de norm gaat worden, dan ziet het er echt goed uit in België."

"Vandaag de dag als fan naar een match gaan, is honderd keer anders. Als je sommige beelden ziet in het buitenland, dat is Tomorrowland in het klein. Ik denk dat er weinig mogelijkheden zijn om dit nog te verbeteren."