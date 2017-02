Vanhaezebrouck tegen de stroom in: "Iedereen zei dat Club Brugge hen overklaste, maar ik zag bij momenten een beter Standard"

Foto: © photonews

AA Gent heeft zondag een zege bij Standard nodig om in de PO1-running te blijven. Club Brugge ging er begin dit jaar makkelijk winnen, maar Hein Vanhaezebrouck ziet dat anders.

Blauw-zwart won overtuigend van de Rouches en dus zouden ook de Buffalo's hun wil moeten kunnen opleggen. "Toch wordt Standard moeilijker dan Tottenham", gelooft Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Iedereen zei dat Club Standard overklaste. Ik niet. Ik zag bij momenten een beter Standard. En zij moéten nog meer dan wij. Als we verliezen mogen we daarna niéts meer weggeven. Dus moeten we er wel iéts halen."