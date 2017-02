Antwerp leeft op hoop: "We moeten ervan uitgaan dat het, mits een zes op zes, nog altijd kan"

Foto: © photonews

Vanavond is het opnieuw 'D-Day' voor Antwerp. Bij winst in Roeselare komt de oudste club van het land opnieuw aan de leiding in de tweede periode in 1B.

"Roeselare lijkt op dit moment minder van niveau, maar laat ons ze vooral niet onderschatten. Het wordt opnieuw een lastige verplaatsing, tegen een ploeg met veel scorend vermogen, die ook nog eens sterk is op stilstaande fases", zegt Antwerp-speler Joren Dom in Het Nieuwsblad.

De 0-2 nederlaag van vorig weekend tegen Lierse is inmiddels verleden tijd. "Het verlies tegen Lierse heeft twee dagen nagezinderd, maar sinds dinsdag zijn we weer gefocust. De druk ligt ook niet hoger dan vorig seizoen. Al spookt het wel door mijn hoofd dat de kans bestaat dat het weer niet lukt. Weer in moneytime, net zoals vorig jaar tegen Eupen. Al vergelijk ik ook niet graag. Dit is een ander team met een ander systeem."

Toch leeft Antwerp nog op hoop. "We moeten ervan uitgaan dat het, mits een zes op zes, nog altijd kan. Dat geloof zie je en voel je in de kleedkamer. Hopelijk omzeilen we in Roeselare alvast de eerste klip."