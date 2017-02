Slecht nieuws voor KRC Genk dat zijn zomeraankoop kwijt is tot aan de play-offs

Foto: © photonews

Slechts nieuws was er afgelopen maandag bij KRC Genk. Aanvallende middenvelder Tino-Sven Susic blesseerde zich namelijk in de beloftenmatch tegen AA Gent. Intussen is ook duidelijk hoelang de Bosniër aan de kant staat.

De 25-jarige Susic zal tijdens de reguliere competitie niet meer in actie komen. De spelmaker blesseerde zich aan de linkerknie en is vier weken buiten strijd meldt Het Laatste Nieuws.

Onderzoek wees uit dat de kruisbanden niet geraakt zijn, maar Susic zal dus wel enkele weken moeten revalideren. De zomeraankoop van Genk kende een flitsende seizoensstart, maar zat de jongste weken hoe langer hoe meer op de reservebank. In vijftien competitieduels kon hij nog niet scoren of een assist afleveren.