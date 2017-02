Ferrera en Kristinsson sturen deze 22 namen tussen de lijnen

Lokeren, Standard, Anderecht en Gent. KV Mechelen staat nog voor enkele lastige opdrachten om zijn PO1-stek veilig te stellen. Een driepunter tegen de Waaslanders is vanavond een absolute must.

Lokeren heeft in de reguliere competitie niets meer te winnen of te verliezen. Een uitgelezen kans dus voor Malinwa om zijn sterkte thuisreeks van zeven zeges in acht duels verder te zetten.

Coach Ferrera kan opnieuw een beroep doen op routinier De Witte en aanvaller Verdier. Die laatste staat net als Kolovos op een kaart van schorsing. El Messaoudi en Schouterden ontbreken wegens blessures.

Lokeren kende twee succesvolle weken met een 4 op 6 tegen Anderlecht en Club Brugge. Achter de Kazerne rekent oefenmeester Kristinsson opnieuw op een goal van De Sutter. Overmeire, Ofkir, Ticinovic en Hupperts liggen in de lappenmand. Galitsios, Terki en Maric moeten uitkijken voor een strafzondag.

