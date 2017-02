Vijfdeklasser Lincoln City stunt tegen Burnley en schrijft geschiedenis in FA Cup

Foto: © photonews

Lincoln City zit bij de laatste acht in de FA Cup na een 0-1 zege op het veld van Premier League ploeg Burnley. De vijfdeklasser schrijft zo geschiedenis: het is al meer dan 100 jaar geleden dat een 'non-league' team zo ver geraakte in het oudste bekertoernooi ter wereld.

Burnley, zonder Steven Deour, is in het FA Cup-toernooi uitgeschakeld door Lincoln City, een club van het vijfde niveau in Engeland. Vlak voor tijd zorgde Sean Ragget voor de enorme stunt: 0-1. Lincoln versloeg eerder ook Altrincham (non-league), Oldham Athletic (derde niveau), Ipswich Town (tweede niveau) en Brighton and Hove Albion (tweede niveau).

Dit keer moest Lincoln op vreemde bodem voor een sensatie zorgen. Burnley heeft in de Premier League een stevige thuisreputatue op Turf Moore (als promovendus 29 punten uit veertien duels), maar had de grootste moeite met het kleine Lincoln. De beslissing kwam er pas in de 89ste minuut, toen Ragget raak kopte.

Lincoln become the first non-league team to reach the quarter finals of the #FACup in modern history 🎉 pic.twitter.com/rHaWB3AxuY — Football Facts (@FootbalIFact) 18 februari 2017

FT: Burnley 0 Lincoln City 1 - Unbelievable stuff as the #Imps create history by reaching the QUARTER FINALS of The @EmiratesFACup. — Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) 18 februari 2017