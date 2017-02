Mathew Ryan reageert scherp op alle roddels die over hem verschenen: "Dat is bullshit"

Mathew Ryan was tijdens de wintermercato misschien wel de speler die het vaakst over de tongen ging. De goalie werd gelinkt aan Anderlecht en zijn ex-ploeg Club Brugge, maar trok uiteindelijk naar KRC Genk.

In de wintermaanden doken tal van verhalen op. In de Spaanse media schreef men dat zijn broodheer Valencia kwaad was dat hij niet naar Anderlecht wilde gaan. Maar wat klopt daar nu eigenlijk van?

Derde doelman

"Niks", spreekt Ryan in Fan! klare taal. "Ik heb in die periode veel onzin gelezen. Dat ik ooit derde doelman was is nog zo'n bullshit. Niemand heef me ooit gezegd dat ik tweede of derde doelman was. Er werd wel geroteerd met de keepers op de bank. Maar derde doelman?"

De 24-jarige Ryan hoopte aanvankelijk in Spanje te kunnen blijven, maar belandde uiteindelijk in de Luminus Arena. Uiteindelijk was de Aussie blij dat hij niet moest kiezen tussen Anderlecht en Valencia. (Lees HIER verder waarom)