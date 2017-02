Middenvelder legt bestuur van Standard onder vuur: "Als je elke vier maanden de spelers verandert, is het moeilijk om samen te werken op lange termijn"

Vorig seizoen was Mathieu Dossevi een absolute sterkhouder bij Standard, dit seizoen geraakt hij maar niet terug op dat niveau. Hij verklaart wel dat de malaise bij Standard niet aan hem ligt, maar aan het bestuur van de Rouches.

Standard staat momenteel negende in het klassement, op vijf punten van Play-Off 1. Er zal dus nog veel moeten gebeuren als ze bij de eerste zes willen eindigen. Mathieu Dossevi weet waar het pijnpunt ligt.

"We missen vertrouwen en solidariteit. Als je elke vier maanden de spelers verandert, is het moeilijk om samen te werken op lange termijn," zei hij aan VTM. "Want je kunt nog een match winnen dankzij de kwaliteit van één of twee spelers. Maar over een heel jaar gaat het om de hele groep die moet winnen. Daar hebben we moeite mee. We missen stabiliteit, simpel."

Vorige zomer had Dossevi de kans om te vertrekken naar Club Brugge dat hem erg graag wou overnemen, maar Standard wou dat niet laten gebeuren.