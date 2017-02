Preud'homme ziet twee duidelijke werkpunten bij Club Brugge

Het kostte Club Brugge vrijdagaovnd bloed, zweet en tranen om de drie punten mee te nemen uit Het Kuipje van Westerlo. Michel Preud'homme was al bij al tevreden met de prestatie van zijn ploeg, al kan het volgens de Luikenaar 'op veel vlakken beter'.

“Ik vond dat Westerlo sterk aan de wedstrijd begon”, aldus Preud’homme op de persbabbel achteraf. “Het scoorde en kreeg nog enkele kansen. Wij begonnen te slap aan deze partij. Tegen een ploeg met zo’n goede organisatie én twee goede spitsen, moet je gewoon zorgen dat je scherp aan de match begint.”

Zelf speelde Club ook de nodige kansen bijeen. Alleen scoren lukte niet zo goed zag ook de trainer. “Het is duidelijk dat we niet makkelijk tot scoren komen. Structureel zit het wel goed, maar in de zone van de waarheid moeten we scherper zijn.”

"Het moet op veel vlakken beter" - Michel Preud'homme

“Het moet op veel vlakken beter. In beide grote rechthoeken – in aanvallend én verdedigend opzicht – moeten we scherper zijn. Gelukkig hebben we deze wedstrijd op wilskracht gewonnen. Al hebben we op zo’n slecht veld goed tussen de lijnen gespeeld, voor diepgang gezorgd en de nodige kansen gecreëerd.”