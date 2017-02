Gentse kapitein: "Al van kleins af droom ik van die competitie"

Het is geen verrassing dat het Europese succes van AA Gent de aandacht van clubs uit grote competities trekt. Eén speler weet alvast waar hij uiteindelijk wil belanden, en dat is Nana Asare.

De Premier League is altijd al de ultieme droom geweest voor Asare, geeft hij toe in Het Laatste Nieuws. "Al van kleins af droom ik van die competitie. Toen ik in Ghana opgroeide, keken we altijd naar de Premier League." Zijn grootste voorbeeld was eveneens een Ghanees. "Bovendien speelde mijn idool bij Chelsea, Michael Essien. Ik hou van het Engelse voetbal. Het is geen 'kick and rush' meer zoals vroeger."

"Arsenal, Tottenham, Chelsea, Man City... Allemaal voetballende ploegen. Het is tactisch een sterke competitie geworden, dankzij de aanstelling van buitenlandse coaches. Het zou leuk zijn om er ooit nog te spelen. Maar ik weet heel goed dat het niet is omdat ik van de Premier League droom, dat ik er ook op een dag zal belanden." Het verdedigende werkpaard blijft er dus wel nuchter bij.