"Het duurt even om me aan te passen", maar Kebano maakt zich vooral geen zorgen bij Fulham

Neeskens Kebano speelt sinds dit seizoen in de Engelse Championship bij Fulham, maar een basisplaats is geen zekerheid voor de ex-speler van Charleroi en Genk. De Congolese middenvelder heeft wel het nodige geduld om zijn plaats te vinden bij de Londense club.

“Ik ben een andere cultuur aan het ontdekken. De manier van spelen is ook verschillend. Maar het is nog steeds voetbal. Het duurt even om me aan te passen, aan de coach bijvoorbeeld. Alles komt uiteindelijk wel in orde,” aldus Neeskens Kebano, speler bij Fulham, in een interview met La Dernière Heure.

Kebano zegt dat zijn coach in Engeland niet per se veeleisender is, maar er zijn toch verschillen. “Je moet steviger zijn, vooral op het gebied van verdedigende taken. Aanvallend geeft hij me de vrijheid om te doen wat ik wil. Je moet wel altijd 100% geven, nooit ontspannen.”

Sinds zijn aankomst in Engeland heeft Neeskans Kebano veertien wedstrijden gespeeld over alle competities. “Mijn grootste doel is om zo hoog mogelijk te geraken. Ik ken geen grenzen. Ik weet niet wat er zal gebeuren. Ik leef van dag tot dag. (…) In mijn tweede seizoen wil ik beter doen dan in het eerste, maar ik ben niet iemand die op individuele doelen fixeert.”