KV Mechelen waarschuwt zijn PO1-concurrenten: "Dit was een referentiematch, een van de beste drie dit seizoen"

Met een staalhard schot opende Nicolas Verdier zaterdagavond de score voor KV Mechelen tegen Lokeren. Malinwa overtuigde met een 3-0-overwinning en waarschuwde zo nog meer de concurrentie voor de top zes.

"Dit was een referentiematch die thuishoort in onze top 3 van dit seizoen", reageerde Verdier na afloop. "We begonnen goed, en de 2-0 gaf ons rust in het spel. Dit was een zege van de hele ploeg. Dat zag je ook bij mijn wissel. Osaguona scoorde meteen."

Verdier scoorde op herkenbare wijze de 1-0. "Ik kreeg ruimte en ging mijn kans", aldus de centrumspits die aan negen competitiegoals zit. "Toch ben ik nog niet helemaal tevreden."

Of dit mijn beste jaar is tot dusver? Statistisch gezien niet, maar het seizoen is nog niet ten einde - Nicolas Verdier

"Ik kan beter, want ik kende tijdens het jaar een dip zoals alle aanvallers. Of dit mijn beste seizoen is tot dusver? Statistisch gezien niet, maar het seizoen is nog niet ten einde." (lacht)

Mechelen staat nu voor een zwaar drieluik met duels tegen Standard, Anderlecht en AA Gent. Maar zette vandaag zijn voet nog wat meer naast de topploegen. "We spelen een geweldig seizoen zonder stress. De rust in de kleedkamer en de groepsmentaliteit zijn onze sterke wapens", besloot de Fransman.