Antwerp profiteert van misstap Lierse, beslissing in 1B valt op laatste speeldag

Foto: © photonews

Het worden nog enkele spannende dagen in de Proximus League. Royal Antwerp FC profiteerde zaterdagavond optimaal van het puntenverlies van rechtstreekse titelconcurrent Lierse SK. Met nog één speeldag voor de boeg tellen beide ploegen nu evenveel punten.

Voor Antwerp, dat vorige week nog de topper van Lierse verloor, was de opdracht duidelijk: het moest gaan winnen op het veld van KSV Roeselare. Niet eenvoudig, maar toch klom The Great Old na 26 minuten spelen op voorsprong via Haroun. 0-1 werd ook de ruststand.

Na de pauze beet de thuisploeg van zich af, wat al snel in de gelijkmaker van Ibou resulteerde. Op het uur moest Roeselare wel met tien man verder, na een tweede gele kaart voor verdediger Schmisser. Antwerp beukte op de deur en iets meer dan tien minuten voor tijd lukte Omolo de 1-2.

Beslissing valt op laatste speeldag

Daar bleef het bij, en zo komt Antwerp in de stand naast Lierse. Beide ploegen tellen nu 26 punten. Lierse speelt volgende week tegen Roeselare, Antwerp neemt het op tegen Lommel United.