FOTO: Standard-fans pakken tegen AA Gent uit met gróótste tifo ooit in België, bestuur wacht bang af voor protestactie

Standard krijgt zondag AA Gent over de vloer in een cruciale partij waar het voor beide teams van moeten is. Bij de Rouches stijgt nu al de spanning.

De Standard-aanhang gaat namelijk uitpakken met de grootste tifo ooit in België. Het spandoek zal tot tegen het dak van de steile tribunes van Sclessin reiken. De Luikse fans treffen momenteel de laatste voorbereidingen aan hun sfeeractie.

Of de tifo de ploeg vooruit zal stuwen of eerder een protestactie is omtrent de malaise van dit seizoen moet nog blijken. Standard dreigt immers voor het tweede jaar op rij naast play-off 1 te grijpen. Het bestuur is nu al op zijn qui vive.