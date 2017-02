Jankovic: "Ik denk helemaal niet aan play-off 1, zelfs geen seconde"

Standard ontvangt zondag om 14u30 de Buffalo's uit Gent, een levensbelangrijke match voor beide clubs die strijden voor een plaats in play-off 1. Maar daar is trainer Aleksandar Jankovic helemaal niet mee bezig.

Nu Standard na zeven wedstrijden nog eens kon winnen, kunnen de Luikenaars de knop omdraaien. "Ik denk alleen maar aan deze match, zonder aan de volgende te denken. Zoals ik vorige week zei, heeft de zege in Beveren ons deugd gedaan, zeker op mentaal vlak. Het was belangrijk om nog eens te winnen na een periode van twee maanden en zeven wedstrijden zonder zege. We blijven kalm, maar we zijn ook zeer gemotiveerd voor zondag." Dat zei Jankovic aan RTBF.

De kans mag dan wel klein zijn, Standard heeft nog een kans op play-off 1. "Ik denk helemaal niet aan play-off 1, zelfs geen seconde. Dat interesseert me niet. Wat mij interesseert, is dat we zondag winnen tegen Gent. Dat is alles," besloot de coach.