Tienen en Heist maken er een thriller van, met vier goals in laatste kwartier

Foto: © Leo Stolck

Tienen en Heist sloten op zaterdagnamiddag speeldag 19 in de Super League af. En het werd een erg beklijvend duel, met een hyperspannend slot.

Tienen had dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gewonnen, maar wilde daar thuis tegen Heist eindelijk verandering in brengen. Toch waren het de bezoekers die bij de koffie op voorsprong stonden, met dank aan Bruwier.

Na de pauze kregen we veel gebikkel om de bal, maar lange tijd weinig doelpunten. Het venijn zat in de staart, zoveel werd later duidelijk. Sheila Broos maakte 10 minuten voor tijd de 0-2, maar daarmee was het nog lang niet gezegd.

Tienen kreeg een elfmeter, die Meers wist om te zetten. Even later maakte Eymael er zelfs 2-2 van. Beide teams gingen daarna op zoek naar het winnende doelpunt, uiteindelijk konden de bezoeksters vieren dankzij Huybrechts.