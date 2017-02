'Tottenham maakte van trip naar Gent gebruik om speler van Anderlecht te scouten'

Foto: © photonews

Tottenham Hotspur vertoefde eerder deze week in België, om het in de Europa League op te nemen tegen KAA Gent. De Engelsen verloren met het kleinste verschil in de Ghelamco Arena, maar toch was de trip naar ons land niet voor niets.

Zo weten diverse Engelse media dat Tottenham van de trip naar België gebruik maakte om Youri Tielemans aan het werk te zien. Aangezien de Engelse club zich op minder dan een uurtje rijden van Brussel bevond, werd er een scout naar de wedstrijd Anderlecht-Zenit Sint-Petersburg gestuurd.

Met een duidelijke opdracht dus: de verrichtingen van Youri Tielemans in de gaten houden. De 19-jarige middenvelder is één van de jonge spelers die op het verlanglijstje van The Spurs staat. Kapitein Tielemans maakte de negentig minuten vol en deed het meer dan behoorlijk.

Stap hogerop wenkt

In het verleden raakte ook al bekend dat onder meer Everton en Manchester United een oogje hebben op Tielemans. De kans is reëel dat de middenvelder volgende zomer naar een grotere club verkast. Keuze genoeg alleszins, als hij besluit om te vertrekken.