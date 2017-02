Nee toch? Kompany haakt geblesseerd af voor bekerduel tegen Huddersfield

Foto: © photonews

Vincent Kompany zou vandaag in de FA Cup nog eens zijn kans hebben gekregen tegen Huddersfield. Maar de kapitein van Manchester City sloeg gisteren de laatste training over en ontbreekt eveneens in de wedstrijdkern.

Hij was amper zes weken fit en speelde de voorbije weken welgeteld één wedstrijd, maar opnieuw sloeg het noodlot toe voor Vincent Kompany. De 30-jarige verdediger kent een rampseizoen, geteisterd door blessures. En daar kwam er deze week dus nog eentje bij.

Op City valt te horen dat de nieuwe kwetsuur niet ernstig is, maar ze nemen geen enkel risico. Gisteren sloeg hij de laatste training over. Vandaag zit hij niet in de kern voor het FA Cup duel tegen Huddersfield. Pep Guardiola was nochtans van plan om Kompany een nieuwe kans te geven. Hij kwam sinds zijn terugkeer uit blessure, begin januari, slechts een keer in actie: op bezoek bij Crystal Palace in de FA Cup. Kevin De Bruyne begint vandaag overigens - net als man in vorm Raheem Sterling - op de bank.